Bakan Koca: Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum. SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum. Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz" dedi. Bakan Koca, Twitter hesabından 'Doktoruma Saygı' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Tıp doktorları olarak, hastalarımızın sağlığını daima baş görevimiz bileceğimize yeminli olduğumuz gibi, birbirimizi kardeş bileceğimize de yeminliyiz. Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum. Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz. Yılgın olmayın, yanımızda olun" ifadelerini kaydetti. Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel Fahrettin Koca Twitter Güncel Haberler

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