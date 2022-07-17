Bakan Koca: Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Koca: Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Koca: Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum. Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Doktoruma Saygı' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Tıp doktorları olarak, hastalarımızın sağlığını daima baş görevimiz bileceğimize yeminli olduğumuz gibi, birbirimizi kardeş bileceğimize de yeminliyiz. Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum. Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz. Yılgın olmayın, yanımızda olun" ifadelerini kaydetti.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Fahrettin Koca Twitter Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title