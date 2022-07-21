Bakan Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı (2)

SU DEPOSUNUN BORULARI DEĞİŞTİRİLİYOR

Bolu'ya bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın son gününde çoğunluğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği belirlendi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu tespit edildi. Bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği de başladı. 98 kişi etkilenirken, durumu ağırlaşanlar başka şehirlerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.