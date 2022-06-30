Bakan Koca: Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 37 yaşındaki hastada maymun çiçeği hastalığının tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor" ded.

Demirören Haber Ajansı / Güncel