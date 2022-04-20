Bakan Koca: Bilim Kurulu toplantısı 27 Nisan'a ertelendi - Haberler

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Bakan Koca: Bilim Kurulu toplantısı 27 Nisan'a ertelendi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Koca: Bilim Kurulu toplantısı 27 Nisan'a ertelendi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba gününe ertelendiğini duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba gününe ertelendiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulu'muz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü 27 Nisan Çarşamba olarak değişti" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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