Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak (2)

'KATALOG SUÇLARI ARASINA ALINIYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Adalet Komisyonu'na sevk edilen sağlıkla ilgili kanun teklifine ilişkin Bakanlık tarafından yapılan açıklamayı, "Suç, karşısında yıldırıcı yasa bulacak" mesajıyla Twitter hesabından paylaştı. Açıklamada, tutuklu yargılama gerektirecek düzenlemeye ilişkin, "Sağlık çalışanlarına karşı işlenen 'kasten yaralama' suçu, Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki katalog suçları arasına alınıyor. Tıpkı kasten öldürme gibi silah kaçakçılığı işkence gibi. Sağlık personeline karşı kasten yaralama, tutukluluk için tek başına karine teşkil edecek. Artık hakim ve savcılarımız başka gerekçeye ihtiyaç duymadan tutuklama kararı verebilecek" ifadelerine yer verildi.

"Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) sağlık hizmetleri, diğer kamu hizmetlerinden ayrıştırılıyor. Böylece, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı engellendiğinde, işlenen suçun cezası 'kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi' suçunun cezasından daha ağır bir ceza olacak. Bu amaçla TCK'nın 113'üncü maddesi'nde ek düzenleme yapılacak. Çoğu olaydaki gibi sağlık hizmetlerinin de engellendiği şiddet suçlarında toplam ceza artacak."

Demirören Haber Ajansı / Güncel