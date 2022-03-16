Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak

SAĞLIK Bakanlığı, sağlıkta şiddet suçları ve malpraktis davalarında yaşanan haksızlıkların önlenmesi için hazırlanan kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'na sevk edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin, "Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak. Bugün büyük bir adım atıldı" dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve malpraktis davalarındaki haksızlıkların önüne geçilmesi için Türk Ceza Kanunu'nda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi, TBMM'ye sunulmuş ve Adalet Komisyonu'na sevk edilmiştir. Yüce Meclisimiz, devrim niteliğindeki bu değişiklikleri gündemine almıştır, teşekkür ederiz" denildi.

"Sağlık camiası için, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Mart'tan sonra ikinci büyük gün. Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak. Bugün büyük bir adım atıldı."

Demirören Haber Ajansı / Güncel