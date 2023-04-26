Bakan Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nden memnuniyete ilişkin video paylaştı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların 6 ay önce hizmet vermeye başlayan Etlik Şehir Hastanesi'nden memnuniyetlerine ilişkin video paylaştı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundan 6 ay önce Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından hizmete açılan Ankara Etlik Şehir Hastanesi hakkında hastalarımızın görüşleri, 'Böyle sağlık hizmetlerinin daha da çoğalmasını istiyoruz.' A'dan Z'ye 10 üzerinden 10." ifadelerini kullandı.