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Bakan Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nden memnuniyete ilişkin video paylaştı Açıklaması

Bakan Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nden memnuniyete ilişkin video paylaştı Açıklaması

Güncel Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların 6 ay önce hizmet vermeye başlayan Etlik Şehir Hastanesi'nden memnuniyetlerine ilişkin video paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların 6 ay önce hizmet vermeye başlayan Etlik Şehir Hastanesi'nden memnuniyetlerine ilişkin video paylaştı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundan 6 ay önce Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından hizmete açılan Ankara Etlik Şehir Hastanesi hakkında hastalarımızın görüşleri, 'Böyle sağlık hizmetlerinin daha da çoğalmasını istiyoruz.' A'dan Z'ye 10 üzerinden 10." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Etlik Şehir Hastanesi Fahrettin Koca Ankara Güncel Haberler

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