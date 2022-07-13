Bakan Koca: 'Ama Doktorlar da Şiddeti Hak Ediyor' Düşüncesi, İnsanca Bir Düşünce Değildir. Telaffuzu Şiddet Suçudur - Haberler

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Bakan Koca: 'Ama Doktorlar da Şiddeti Hak Ediyor' Düşüncesi, İnsanca Bir Düşünce Değildir. Telaffuzu Şiddet Suçudur

ANKA - Güncel
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Bakan Koca: 'Ama Doktorlar da Şiddeti Hak Ediyor' Düşüncesi, İnsanca Bir Düşünce Değildir. Telaffuzu Şiddet Suçudur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet tartışmalarına tepki göstererek, “‘Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor’ düşüncesi, insanca bir düşünce değildir. Telaffuzu şiddet suçudur. Daha ötesi suçlunun yıllarına mal olabilir. Sorumlu vatandaşlar olarak, bu hastalıklı ‘ama’ sözünün yanınızda söylenmesine bile asla izin vermeyin. Doktorlar saygıyı hak ediyor” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet tartışmalarına tepki göstererek, "'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' düşüncesi, insanca bir düşünce değildir. Telaffuzu şiddet suçudur. Daha ötesi suçlunun yıllarına mal olabilir. Sorumlu vatandaşlar olarak, bu hastalıklı 'ama' sözünün yanınızda söylenmesine bile asla izin vermeyin. Doktorlar saygıyı hak ediyor" dedi.

Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet tartışmalarına sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Bakan Koca, paylaşımında şunları kaydetti:

"'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' düşüncesi, insanca bir düşünce değildir. Telaffuzu şiddet suçudur. Daha ötesi suçlunun yıllarına mal olabilir. Sorumlu vatandaşlar olarak, bu hastalıklı 'ama' sözünün yanınızda söylenmesine bile asla izin vermeyin. Doktorlar saygıyı hak ediyor."

ANKA / Güncel

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