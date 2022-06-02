Bakan Koca Açıkladı: "Covid-19 Tablosu Haftalık Yayınlanacak" - Haberler

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Bakan Koca Açıkladı: "Covid-19 Tablosu Haftalık Yayınlanacak"

ANKA - Güncel
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Bakan Koca Açıkladı: 'Covid-19 Tablosu Haftalık Yayınlanacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Günlük yayınlanan Covid-19 tablosu 1 Haziran’dan itibaren haftalık yayınlanacak” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük yayınlanan Covid-19 tablosu 1 Haziran'dan itibaren haftalık yayınlanacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 yıldır günlük olarak duyurulan Covid-19 tablosunun bugünden itibaren artık haftalık olarak ilan edileceğini bildirdi. Bakan Koca, yeni uygulamayı sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu:

"Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Haziran'dan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak."

ANKA / Güncel

Fahrettin Koca Koronavirüs Haziran Güncel Haberler

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