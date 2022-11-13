BAKAN KOCA: 81 KİŞİDEN 39'U TEDAVİLERİ TAMAMLANARAK TABURCU OLDU Güncel Haberler SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama yaptı. SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımdadır, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerine yer verdi. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstiklal Caddesi Fahrettin Koca Twitter Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› BAKAN KOCA: 81 KİŞİDEN 39'U TEDAVİLERİ TAMAMLANARAK TABURCU OLDU - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.