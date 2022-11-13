BAKAN KOCA: 81 KİŞİDEN 39'U TEDAVİLERİ TAMAMLANARAK TABURCU OLDU
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımdadır, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel