Bakan Koca: Sırada vatandaşın beklentisini karşılamak var

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanelerimize müracaat eden hiçbir vatandaşımızı geri çevirmeden en iyi hizmeti en kısa süre ve en etkin maliyetle veren bir dinamizme ihtiyacımız var. Bundan sonra en önemli gündemimiz budur.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanelerimize müracaat eden hiçbir vatandaşımızı geri çevirmeden en iyi hizmeti en kısa süre ve en etkin maliyetle veren bir dinamizme ihtiyacımız var. Bundan sonra en önemli gündemimiz budur. Sağlık çalışanlarımızın beklentisinin çoğunu karşıladık. Sırada vatandaşın beklentisini karşılamak var" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, 81 il sağlık müdürü ile Ankara'da geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, 'Beyaz Reform'un detayları masaya yatırıldı ve il sağlık müdürlerinin soru ve görüşleri alındı. Burada konuşan Bakan Koca, 2000'li yılların başında hayata geçirilen sağlıkta dönüşüm programı ile büyük bir atılım yapıldığını ve vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımının kolaylaştırıldığını belirterek, "Sağlık çalışanlarımızın ise çalışma koşullarında önemli iyileştirmeler yapmak üzere bir dizi proje hayata geçirilmişti. Bu yenilikler ile çalışma koşullarımızı ve verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmayı başardık. Dünya değişti. Çalışma koşulları değişti. Hizmet algısı değişti. Her şey değişirken sistemimizin statik kalması mümkün değildi. Yeni düzene ve çağın şartlarına uygun olarak hep birlikte güncellenmek zorundaydık. Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet olayları artmıştı. Haksız malpraktis davaları ile hekimlerimiz mali yükü çok büyük davalara maruz kalmaya başlamış, bu konu adeta bazı kesimler için bir ekmek kapısı haline gelmişti. Özlük haklarımız, temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorluk çektiğimiz bir hal almıştı. Yıllardır uygulanan performans sisteminde adaletsizlikler yerleşmiş ve az kişiyi çok, çok kişiyi az memnun eder bir hal almıştı. Özetle değişim ve güncelleme kaçınılmaz hale gelmişti. İşte biz bu adımı atarak Beyaz Reformu başlattık. Bu alelade bir terim ya da slogan değildir. Beyaz olan aldığımız eğitim, alın terimiz, hekim önlüğümüzdür. Reform ise yeniden inşa sürecidir" dedi.

Üçüncü sacayağının ise ilk iki ayağın sürdürülebilir kılınması olduğunu kaydeden Koca, Beyaz Reform'un birlikte başarılabilecek bir hareket olduğunu işaret edip il müdürlerinden bu sürece aktif katkıda bulunmalarını isteyerek, "Başlatılan bu yeni hareketi kalıcı ve sürdürülebilir kılmadıkça başarılı olamayız. Sağlık çalışanlarımızın beklentisinin çoğunu karşıladık. Sırada vatandaşın beklentisini karşılamak var. Sizlerden istirhamım, bu konuya azami hassasiyet göstermenizdir. Bu iki konuyu sürekli güncellemek ve dinamik tutmak zorundayız. Önlüğümüzün beyazına yakışır bir reformu gerçekleştirmek ancak sizlerin desteği ile mümkün olacak. Her aşamada tüm olumlu ve olumsuz geri bildirimleri zamanında bize iletmeniz son derece önemli. Doğrudan bana, bakan yardımcılarıma ve genel müdürlerime her zaman ulaşabilirsiniz. Sizler sağlık ordumuzun illerimizdeki komutanlarısınız. Omuzunuzdaki yükün farkında olun. Vatandaşımızın bizden beklediğini sizlerin komutanız olmadan sağlamamız mümkün değil. Gün silkinip işe canla başla koyulma günüdür. Enerjiniz, azim ve kararlılığınız yüksek olmak zorunda. Benim sizlere olan güvenim tamdır. Sizler benim illerdeki yüz akımsınız. Buna uygun hareket edeceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandı.