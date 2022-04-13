804 hastanenin yoğun bakımında Kovid-19 hastası kalmadı - Haberler

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804 hastanenin yoğun bakımında Kovid-19 hastası kalmadı

AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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804 hastanenin yoğun bakımında Kovid-19 hastası kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde 804 hastanenin yoğun bakımında, 519 hastanenin de yataklı kliniğinde Kovid-19 hastası bulunmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde 804 hastanenin yoğun bakımında, 519 hastanenin de yataklı kliniğinde Kovid-19 hastası bulunmadığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Türkiye'de, yoğun bakımında bir tek Kovid-19 hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Kovid-19 hasta sayısı 'sıfır' olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın." ifadelerini kullandı.

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Sağlık, Güncel, Haberler

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