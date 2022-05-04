Bakan Koca: 73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde görev başındaydı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Koca: 73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde görev başındaydı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Koca: 73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde görev başındaydı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde, ülkenin dört bir yanında görev başındaydı. Nöbetçi olanlardan bir kısmı göreve nöbet sonrası da devam etti. Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın" ifadelerine yer verdi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ramazan Bayramı, Fahrettin Koca, Twitter, Bayram, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title