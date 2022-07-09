Bakan Koca: 50 yaş üstü ve risk grubuna hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına bağlı koronavirüs vakalarının artış gösterdiğini belirterek, "50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı vesilesiyle video mesaj yayınladı. Bayrama buruk girdiklerini aktaran Bakan Koca, "Çarşamba günü Konya Şehir Hastanesi'nde işlenen cinayet, derin üzüntülere yol açtı. Memleketimizin nadide bir evladı, kalp doktoru Ekrem Karakaya, canice hayattan koparıldı. Dün cenaze törenine katılmak üzere memleketi Kayseri'deydim. Tanıyan herkes, onun milletine yürekten bağlı, mütevazı ve kendini hastalarına adamış örnek bir hekim olduğuna şahitlik ediyor. Fakat, dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Gözü dönmüş katil zanlısı, Dr. Ekrem'in bir hastasının oğlu ve elimizdeki bilgilerden hastasının ölümünden doktoru sorumlu tuttuğu anlaşılıyor. Ucu cinayete varabilen bu gibi tutumlar tamamen yanlış; olaydaki haliyle, insanlık dışıdır. Hekim, ancak tıbbın gereğini ve elinden geleni yapabilir, sonuç kimsenin mutlak iradesi altında değildir" ifadelerini kullandı. Sağlıkta şiddetle mücadelenin uzun bir süredir devam ettiğine değinen Koca, 12 Mayıs'ta çıkan Sağlıkta Şiddet Yasası'nın, bu suçları affı olmayacak yere koyduğunu, teröre karşı verilen sınavın, hep birlikte sağlıkta şiddet için de verileceğini ve devlet iradesinin, bütün gücüyle sağlıkçıların yanında olduğunu aktardı.

'YENİDEN AŞI OLUNMASI ÖNEM ARZ EDİYOR'

Kovid-19'un yeniden gündeme gelmeye başladığına dikkat çeken Koca, sözlerine şöyle devam etti: "Omicron varyantına bağlı vakalar, başka ülkelerde olduğu gibi bizde de artış gösteriyor. Sorunu alt etmekte tecrübe sahibiyiz. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz. Bugünlerde sıkıntılarımız, üzüntülerimiz var. Birbirimizi anlayarak, birbirimize güvenerek sıkıntıları aşacağız. Emin olun, bir tek can kaybıdır ki o telafi edilemez. Sağlıkta, çözülemeyecek sorunumuz yok. Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımız, salgından bu yana ağır şartlarda yıprandı; bunu siz de takdir edersiniz. Arkadaşlarımız için yapılan iyileştirmeler, 15 Ağustos'ta herkesçe gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz. Önemli işlerin başında karar, devamında ısrar, neticesinde memnuniyet ve huzur vardır. Bu neticeye birlikte çok yaklaşmış bulunuyoruz. Bu inanç ve düşüncelerle, Kurban Bayramınızı kutluyorum. Her birinize, saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum." (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel