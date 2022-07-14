Bakan Koca: 24 hastanemizde yeni güvenlik uygulamasına geçildi (2) - Haberler

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Bakan Koca: 24 hastanemizde yeni güvenlik uygulamasına geçildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Bakan Koca: 24 hastanemizde yeni güvenlik uygulamasına geçildi (2)

'DOKTORLAR SAYGIYI HAK EDİYOR'Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında 'Doktoruma Saygı' etiketini kullanarak, "Bir doktorun, 'Bu hasta da sancıları hak ediyor' dediği duyulmuş mu? 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir.

'DOKTORLAR SAYGIYI HAK EDİYOR'

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında 'Doktoruma Saygı' etiketini kullanarak, "Bir doktorun, 'Bu hasta da sancıları hak ediyor' dediği duyulmuş mu? 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir. Doktorlar saygıyı hak ediyor. Biz saygımızı gösterelim" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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