Bakan Kirişci : "Yüzde 70'lerin üzerinde hedeften esas kullanıcıya ulaşana kadar kayıp ve kaçağın olduğu illerimiz var" Güncel Haberler Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin kürsüye gelişi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'da İçmesuyu ve Atıksu Yönetimi Çalıştayı'nda konuştu (2) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin kürsüye gelişi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'da İçmesuyu ve Atıksu Yönetimi Çalıştayı'nda konuştu (2) Kaynak: AA / Güncel Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Kirişci : 'Yüzde 70'lerin üzerinde hedeften esas kullanıcıya ulaşana kadar kayıp ve kaçağın olduğu illerimiz var' - Haberler

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