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Bakan Kirişci : "Yüzde 70'lerin üzerinde hedeften esas kullanıcıya ulaşana kadar kayıp ve kaçağın olduğu illerimiz var"

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin kürsüye gelişi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'da İçmesuyu ve Atıksu Yönetimi Çalıştayı'nda konuştu (2)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin kürsüye gelişi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'da İçmesuyu ve Atıksu Yönetimi Çalıştayı'nda konuştu (2)

Kaynak: AA / Güncel

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Ankara Güncel Haberler

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