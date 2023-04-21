Bakan Kirişci: Yarınımız, bugünümüzden daha iyi olacak

TARIM ve Orman bakanı Vahit Kirişci, Türkiye Yüzyılı'nın herkese çok şey sağlayacağını belirterek, " Türkiye'nin gücüyle de mütenasip bir gelişme olacak. İnşallah yarınımız, bugünümüzden daha iyi olacak" dedi.

Kahramanmaraş'taki geleneksel bayramlaşma töreni; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Her sene valilik bahçesinde yapılan bayramlaşma töreni, 6 Şubat depremlerinde valilik binasının hasar alması nedeniyle bu bayramda Milli İrade Meydanı'nda yapıldı. Törene katılanlarla tek tek bayramlaşma Bakan Vahit Kirişci, buruk bir bayram yaşadıklarını belirterek, "Bugün de mezarlık ziyaretimiz, şehitlik ziyaretimiz oldu, oradaki şehitlerimizi ziyaret ettik, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı okuduğumuz dualarla ifade etmeye çalıştık. Ama hayat devam ediyor, şehrin hızla normalleşmesi gerekiyor. İnşallah bu bayram vesilesiyle bayram sonrasında bu hızlı toparlanma devam eder, mental anlamda söylüyorum bunu. Fiziki anlamdaki çalışmalarımızı zaten sizler takip ediyorsunuz. Dolayısıyla kalıcı konutlar, yine işyerleriyle ilgili geçici işyerleri, bunlara ilişkin tüm çalışmalar da büyük bir titizlik ve dikkatle yürütülüyor. Memleketimiz ve milletimiz adına yapılacak tüm çabalar ve çalışmalar sergileniyor. Şu anda da yanımda kendi illerindeki görevlerini bırakarak burada görev yapan valilerimiz, kaymakamlarımız, mülki idaremiz var. Millet olarak aslında ne kadar büyük bir millet olduğumuzun en temel göstergesi. Hayırseverlerimiz hayırlarını yapıyorlar, kamu kurumlarındaki yöneticilerimiz, mülki amirlerimiz onlar bu çabaları sarf ediyor" diye konuştu.

?2023'ün Türkiye için yeni bir yüzyılın başlangıcı olduğunu da belirten Kirişci, "2023, cumhuriyetimizin 100 yılının geride kaldığı bir yıl ama yeni bir yüzyılın da başlangıcı, buna da biz ' Türkiye Yüzyılı' adını veriyoruz. Kendisi Türkiye Yüzyılı olarak ifade edilse de Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya bütün dünya coğrafyasında gerçekten bu yüzyılın herkese sağlayacağı çok şey olacak. Bu, Türkiye'nin gücüyle de mütenasip bir gelişme olacak. İnşallah yarınımız, bugünümüzden daha iyi olacak ve biz de yöneticiler olarak başta bulunanlar olarak milletimize olan sorumluluğu yerine getirmenin mutluluğu ve huzuru içerisinde olacağız" dedi.

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