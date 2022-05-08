Binali Yıldırım: "Türkiye bölgede bir teminat görevi yerine getiriyor" - Haberler

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Binali Yıldırım: "Türkiye bölgede bir teminat görevi yerine getiriyor"

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ADANA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Adana İl Başkanlığında toplantı düzenledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ADANA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Adana İl Başkanlığında toplantı düzenledi. (2)

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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