Bakan Kirişci: Türkiye'nin tarımda önceliği stratejik ürünler

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "İnsanlık var olduğu sürece, gıda konusu var olmaya devam edecektir. Türkiye'nin tarımda önceliği stratejik ürünlerdir. Hububatta, buğday, arpa, çavdar ve yağlı tohumlarda durumumuz çok önemli. Bu ürünlerden biri de pancar şekeridir. Bu manada pancarı da öncelemek zorundayız. Diğer taraftan bizim için diğer önemli ürünler de et, süt, yumurtadır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sosyal Tesisleri'nde birim amirleriyle bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları ve hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Kirişci, "Bakanlık olarak kurumsallığı tepeden tırnağa içselleştirmeliyiz. Her ne kadar farklı alanlarla iştigal ediyor olsak da aynı dili konuşmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Bu yüzyılın en önemli gelir kaynağı petrol değil tarımdır' sözünden hareketle, ortak dili kullanmalıyız" dedi.