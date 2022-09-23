Bakan Kirişci, Türk Şeker Fabrikası Pancar Alım Kampanyası Töreni'ne katıldı Güncel Haberler Hediye takdimi Dua edilmesi Fotoğraf çekimi Kurdele kesimi Traktöre yüklenen şeker pancarları KARS - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türk Şeker Fabrikası Pancar Alım Kampanyası Töreni'ne katıldı. Hediye takdimi Dua edilmesi Fotoğraf çekimi Kurdele kesimi Traktöre yüklenen şeker pancarları KARS - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türk Şeker Fabrikası Pancar Alım Kampanyası Töreni'ne katıldı. Güncel Kaynak: AA / Sagip Sezginer Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Güncel Haberler

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