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Bakan Kirişci, Türk Şeker Fabrikası Pancar Alım Kampanyası Töreni'ne katıldı

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Hediye takdimi Dua edilmesi Fotoğraf çekimi Kurdele kesimi Traktöre yüklenen şeker pancarları KARS - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türk Şeker Fabrikası Pancar Alım Kampanyası Töreni'ne katıldı.

Hediye takdimi

Dua edilmesi

Fotoğraf çekimi

Kurdele kesimi

Traktöre yüklenen şeker pancarları KARS - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türk Şeker Fabrikası Pancar Alım Kampanyası Töreni'ne katıldı.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Güncel Haberler

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