Bakan Kirişci: "Temel amacımız burada farkındalığı sağlamak"
AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin kürsüye çıkışı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mamak Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde "Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği"nde konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin kürsüye çıkışı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mamak Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde "Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği"nde konuştu.
AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel