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Bakan Kirişci: "Tedavisi tamamlanan 'Balkız' yuvasına döndü"

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tedavisi tamamlanan 'Balkız' yuvasına döndü" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tedavisi tamamlanan 'Balkız' yuvasına döndü" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedavisi tamamlanan 'Balkız' yuvasına döndü. Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun. Bal da olsa her şeyi dozunda yemesi dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Twitter Güncel Haberler

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