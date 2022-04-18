Bakan Kirişci: 'Tarımsal üretim önemli, paranız olsa tedarik şansınız yok, bunu gördük'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım üreticisinden övgüyle bahsederek, "Bazen bu kesime bazı sözde aklı erenlerimiz farklı baktı, farklı değerlendirdi. Bunların ithal ikamesiyle sağlanabileceğini düşündü ama gördük ki, paranız olsa dahi öyle zamanlar var ki bunları sizin tedarik etme şansınız yok. Bu manada cebinizdeki teknolojinin, paranın satın alma gücü yok. Pandemiyle başladı bu süreç devamında Rusya-Ukrayna savaşıyla sürdü" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığında partililere hitap eden Bakan Kirişci, Antalya'nın bakanlık olarak kendilerinde önemli bir yeri olduğunu kaydetti. Antalyalı üreticilerle bir araya gelmek için kente bir program düzenlediklerinin altını çizen Bakan Kirişci, "Tabiri yerindeyse tarım ve orman sektörlerimizin birlikte bir röntgenini çekelim dedik. Bu röntgene göre bizim eksik olduğumuz yerler mutlaka olacaktır ama bizim görmediğimiz, üreticilerimizin paylaşmak istediği, zincir içerisindeki kardeşlerimizin paylaşmak istediği hususlar olabilir. Biz bu hususları da birlikte kararlaştırırız diye düşündük. Çünkü istişarenin bizim kültürümüzde ayrı bir yeri vardır. 150 bine yaklaşan merkez ve taşra teşkilatlarımızla tek başımıza anlıyor ve kavrıyor olmamız söz konusu değildir. Bildiklerini bizimle paylaşmak isteyenleri bir araya gelip dinliyor olmamız gerekir" diye konuştu.

Tarım ve ormanın bakanlığın iki önemli iştigal sahası olduğunun altını çizen Bakan Kirişci, "Ormanla ilgili olarak Manavgat başta olmak üzere 4 ilçede yaşanan orman faciasında hepimizi bir kez daha gördük, bu tür doğal afetleri faciaları rabbim bize yaşatmasın. 60 bin hektar orman alanı değil içindeki canlılarımızın da canı yandı. İnsanlarımız kendi yaşadıkları mekanlardan ayrılmak zorunda kaldı. Can kaybımız oldu. Ormanla ilgili bakanlığımız çalışmalarını hızlı şekilde yürütüyor. Eğer dörde bölecek olursak, yüzde 25'lik kısmı kendi halinde yeniden orman olarak gelişecek, güçlenecek. Yarısına yakın kısmında ciddi manada orman teşkilatının çalışmaları gerçekleşti, az bir bölümü kaldı, inşallah 2022 yılında da o kısmı tamamlayarak biz en azından yarayı sarmış olacağız. Buna ilişkin adımlarımızı atmış olacağız" dedi.

"İYİ Kİ ANTALYALI ÇİFTÇİLER VE İYİ Kİ ÜRETİCİLER VAR"

Antalyalı üreticilerin ürettiklerinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördüklerini vurgulayan Bakan Kirişci, "Dünya bulunulurluk noktasında yoklukla mücadele ederken, biz sadece 85 milyonu değil aynı zamanda 5 milyon bizi yer yurt bilip sığınanlar ve pandemi öncesi 52 milyona kadar çıkmış olan ve ülkemizi ziyaret eden misafirlere yetti. Bunun da ötesinde 25-30 milyar dolar düzeyine çıkmış olan tarımsal ihracatımız Antalyalı üreticilerimiz başta olmak üzere, alın teri ve akıl teri ürünler olarak çok önemli katkılar sağladı. İyi ki Antalyalı çiftçiler ve iyi ki üreticiler var. Bazen bu kesime biz bazı sözde aklı erenlerimiz farklı baktı, farklı değerlendirdi. Bunların ithal ikamesiyle sağlanabileceğini düşündü ama gördük ki, paranız olsa dahi öyle zamanlar vaki bunları sizin tedarik etme şansızını yok. Bu manada cebinizdeki teknolojinin, paranın satın alma gücü yok. Pandemiyle başladı bu süreç, devamında Rusya-Ukrayna savaşıyla sürdü" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin bu savaş sürecinde izlediği yoldan övgüyle bahseden Bakan Vahit Kirişci, "Allah muhafaza biz bir futbol takımı tutar gibi Rusya veya Ukrayna demiş olsaydık, bunların birinin yanında yer alsaydık, bugün onlarla birlikte en çok zarar gören ülke olarak biz de yerimizi alırdık. Ama bugün her iki ülkeyle de dost ve komşu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her iki ülke de biri diğerine bir şey söyleyeceği bizim üzerimizden söyleme yolunu tercih ediyorlar. Sözüyle özü dünya lideri, 20 yıllık sürede bu vasfıyla dünyada nam salmış bir liderimiz var. Liderimizin bir takipçisi, yol arkadaşı, dava arkadaşı olarak ne kadar onur duysak azdır. Bizim parti olarak millete hizmet yolunda 20 yıldır yol yürüyüşümüz var. Daha iyisini yapmakla yükümlüyüz. Bitkisel üretimde, hayvanda da diğer faaliyetlerde de öyledir. Üreteceğiz, daha fazlasını üreteceğiz. Üreticimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz" açıklamalarında bulundu.

Gece 01.22 sıralarında bu yangın başladı. Saat 01.35 itibariyle ilk müdahalemiz gerçekleşti. Yangına bir uçak 50 adet arazöz, 4 dozer sevk edildi. 205 personelimiz görev aldı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangın şu an itibariyle kontrol altına alınmış durumda, yerleşim yerlerini tehdit eden herhangi bir durum söz konusu değil. Çünkü söndürme çalışmaları başladığında ilk talimatımız, yerleşim yerinden başlayalım olmuştu. Bu çerçevede yerleşim yerlerinde herhangi bir zarar ziyan olmamıştır. Her yangında belirli miktarda yeşil alan ve içinde yaşayan canlılarımız kaybedilmekte. Bu miktar da alan olarak çok büyük değil" dedi.

Teşkilat olarak yılda 3 binin üzerinde yangın hadisesi olduğunu ama geçen yıl yaşanan yangınlardan dolayı kamuoyunda bir hassasiyet oluştuğunu dile getiren Bakan Kirişci, "Bakanlığımız, genel müdürlüğümüz, teşkilatımız bunların üstesinden gelebilecek kapasite ve yetkinliğe sahiptir. Bu yangın da onlardan birisidir. Sizin bilmediğiniz bizim sürekli takip ettiğimiz başka yangınlar da oluyor, teşkilatımız bunun üstesinden geliyor. Bu yıla has, geçtiğimiz yılki kendi ihtiyacımız olanları da dikkate alırsak; 55 helikopter, 20 adet uçak envanterimize dahil olacak. Diğer kendi envanterimizde olup yenilenmesi gerekenleri de yenilemiş, bunları da hizmete sunmuş olacağız. Vatandaşlarımızı tedirgin, rahatsız edecek herhangi bir gelişme yok. Antalya birinci derecede yangına karşı riskli olan bölgelerimizdendir. Yangın çıkmadan önlem alabilmek önemli. Bu alınan önlemler sayesinde önlenen yangınlar var" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya'da Bakan Kirişici'nin katılımıyla tarım şurası gerçekleştireceklerini belirterek, kentin tarımımı ele alacaklarını belirtti.

Bakan Kirişci, il başkanlığından önce Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı da makamında ziyaret etti ve valilik özel defterini imzaladı. Bakan Kirişci'ye, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Aydın da eşlik etti.

(İsa Akar - Gazi Taş/ İHA)