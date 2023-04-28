BAKAN KİRİŞCİ: TARIMSAL İHRACAT 7.6 MİLYAR DOLAR

mart döneminde tarımsal ihracat 7 milyar 600 milyon dolar, ithalat ise 6 milyar 600 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

mart döneminde tarımsal ihracat 7 milyar 600 milyon dolar, ithalat ise 6 milyar 600 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 1 milyar dolarlık dış ticaret fazlası olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Afyonkarahisar'daki programı kapsamında ilk olarak valiliğe ziyarette bulundu. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Kirişci, bağımsızlık, özgürlük, istikrar ve istikbal uğruna ömrünü adamış ve bu konuda her türlü fedakarlığı göstermiş Afyonkarahisar'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Valilik ziyaretinde Bakan Kirişci'ye Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar milletvekilleri AK Parti'li Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP'li Mehmet Taytak ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan ve MHP İl Başkanı Ahmet Kahveci eşlik etti.

'31 HAVA ARACINDAN OLUŞAN BİR FİLOMUZ VAR'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Tarım Sektörü Temsilcileri' toplantısına katıldı. Orman yangınlarına 31 hava aracından oluşan filo ile müdahale ettiklerini aktaran Bakan Kirişci, "Artık orman yangınlarıyla mücadelede tamamıyla teknolojiyi kullanıp kara araçları ve hava araçları konusunda da burada kendi envanterine kayıtlı olan araçları bu alanda kullanılabilen nadir ülkelerden biri haline geldik. Zira şu an itibarıyla 22 uçağımız, 9 helikopterimiz böylelikle de 31 hava aracından oluşan bir filomuz var, bu filomuzda mücadeleleri sürdüreceğiz. İHA'ları yangınla mücadelede kullanan Avrupa'da ilk ülke olduğumuzu belirmek isterim. Ormanları 776 kuleden 24 saat gözetlediğimizi ki bunun 181'inin akıllı kule olduğunu da belirtmek isterim" dedi.

'ÇİFTÇİMİZE 2023 CARİ FİYATLARIYLA 830 MİLYAR LİRA TARIMSAL DESTEK VERDİK'

Türkiye'nin tarım ve gıda konusunda gerçekleştirdiği ihracat ve ithalat rakamlarına değinen Bakan Kirişci, "Çiftçimize 2023 cari fiyatlarıyla 830 milyar lira tarımsal destek verdiğimizi bir kez daha belirtmek isterim. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı 8 katına çıkartarak 30 milyar dolara ulaştırdık. Tarım ve gıda ürünlerinde 92 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Elbette bu ülkenin ithal ettikleri de var ama 92 milyar dolarlık fazladan bir dış ticaretten elde ettiğimiz gelirimiz var. Buğday unu, fındık, kuru üzüm, kuru kayısı, incir ve ayva ihracatında dünyada birinci sıradayız. Orman ürünleri ihracatını 14 katına çıkartarak 515 milyon dolardan 7,1 milyar dolara eriştik" diye konuştu.

'2023 YILI TARIMSAL DESTEKLERİN BAŞLANGICI 57,6 MİLYARA ULAŞTI'

Deprem bölgesindeki arıcılara verilen destek hakkında bilgi veren Bakan Kirişci, şöyle dedi:

"6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler nedeniyle yerel hayata etki eden afetler bölgesi ilan edilen 12 ilimizde 10 bin 238 arıcımıza 1 milyon 339 bin 613 kovan arısı için -ki 4'er kilogram her birine- 5 bin 358 ton besleme şekeri dağıtımını 28 Nisan 2023 yani bugün başlayacağız. Şimdiden üreticilerimize bereket getirmesini, hayırlı olmasını diliyorum. Yine 2023 yılı tarımsal destekleri -ki başlangıcı 54 milyardı- şu anda 57,6 milyara ulaştı. Tüm Türkiye'de verilecek destek miktarı 57,6 milyar lira sadece bugün 5,5 milyar liralık tarımsal desteklemeleri çiftçilerimizin hesabına aktarıyoruz. Çiftimize 5,1 milyar TL'si yağlı tohum bitkileri yani pamuk, yağlık ayçiçeği, soya, aspir olmak üzere 9 talepte toplam 5 milyar 511 milyon TL desteklemede bulunacağız. Böylece 2023 yılında ödemesini yaptığımız veya yapacağımız tarımsal destekleme bütçemiz 57,6 milyar Türk Lirası'na ulaştı."

'1 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARET FAZLASI'

TÜİK'in açıkladığı yılın ilk 3 ayına ait ihracat rakamlarına da yer veren Bakan Kirişci, "Ocak- mart döneminde tarımsal ihracat 7 milyar 600 milyon dolar olarak, ithalat ise 6 milyar 600 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 1 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası olduğunu belirtmek isterim. Bir önceki yılın aynı dönemine göre tarımsal ihracatımız yüzde 6,7 artmıştır. Yılın ilk 3 ayı itibari ile ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 115 olmuştur. Bu da bu ülkenin üreticilerinin, ürettiklerinin çok açık bir delilidir. Zira bu ülkenin üreticisinin üretmediğini söyleyen epeyce de bir çevrenin olduğunu da biliyorsunuz" dedi.

Toplantının son kısmında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan hibe ve destek alan kişiler tarafından Bakan Kirişci'ye teşekkür edildi. Bakan Kirişci toplantının ardından AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. (DHA)