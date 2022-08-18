Bakan Kirişci: Tarımsal elektrik bedeli sıfır faizli kredi kapsamına alındı

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal elektrik bedelinin tamamının 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındığını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal elektrik bedelinin tamamının 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Tarımsal sulama birliklerimiz ve tarımsal üreticilerimizin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı 10 milyon TL'ye kadar T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılabilecek şekilde sıfır faizli kredi kapsamına alınmıştır. Tüm üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.