Bakan Kirişçi: "Su, toprak ve hava insanlığın hatta bütün canlıların ortak değeri ve mirasıdır"
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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin salona girişi Tanıtım filminin izlenmesi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Beştepe Millet Kongre ve Kültür...
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin salona girişi
Tanıtım filminin izlenmesi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.
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