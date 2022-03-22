Bakan Kirişçi: "Su, toprak ve hava insanlığın hatta bütün canlıların ortak değeri ve mirasıdır"

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin salona girişi

Tanıtım filminin izlenmesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

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