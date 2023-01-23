Bakan Kirişci: Kayıp ve kaçakları mutlaka önlememiz gerekiyor

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, " Türkiye'de tüketilen suyun yüzde 23, yüzde 25'lik kısmı içme suyuna harcanmaktadır. Hedeften esas kullanıcıya ulaşana kadar yüzde 70'lerin üzerinde kayıp ve kaçağın olduğu illerimiz var. Bunlar artık bize yakışmıyor. Bizim hızla bu oranı aşağılara çekmemiz, kayıp ve kaçakları mutlaka önlememiz gerekiyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde 'Kirletme, İsraf Etme' temasıyla düzenlenen 'İçmesuyu ve Atıksu Yönetimi Çalıştayı'na katıldı. Bakan Kirişci, su kullanımı eğitiminin ailelerde başlaması gerektiğine dikkat çekerek, "Suyun temel bir girdi oluğu, mutlaka belki de çocuklar dünyaya geldikten sonra, aileler olarak kendi aile bireylerimizde öğretmemiz gereken bir husus. Her vesileye söylüyorum, su zengini değiliz; ama su fakiri de değiliz. Bildiğimiz bir şey var ki nüfus artıyor, sanayileşme hakeza devam ediyor. İnsanların refah seviyesi de yükseldikçe maalesef su tüketiminde de artış gözlemleniyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci'ye, bir DSİ çalışanın yaptığı tablo hediye edildi. DSİ Genel Müdürlüğü'ndeki çalıştay 2 gün sürecek.