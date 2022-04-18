Bakan Kirişci: "Üreteceğiz, daha fazlasını üreteceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci AK Parti Antalya İl Başkanlığında, İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş'ın ev sahipliğinde 19 İlçe Başkanları ve teşkilat mensupları ile bir araya geldi. (2)