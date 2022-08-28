Bakan Kirişci: Hiçbir ürünün yokluğunu çekmiyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünya, şu anda sadece ve sadece kıtlığı konuşuyor.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünya, şu anda sadece ve sadece kıtlığı konuşuyor. Biz ülke olarak, siz değerli üreticilerimizin ürettikleriyle hiçbir ürünün yokluğunu, eksikliğini ve noksanlığını çekmiyoruz" dedi.

Hatay'da, bereketli topraklara sahip Amik Ovası'nda, mısır hasadına başlandı. Kırıkhan ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde düzenlenen hasat programına; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu ve Abulkadir Özel, Vali Vekili Yusuf İzci, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ilçe belediye başkanları, ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı.

Mısır üretimin 2021 yılında, 225 bin dekar alanda, 456 bin ton olarak gerçekleştiğini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu ise 2022'de bu alanın 227 bin dekara çıktığını, 534 bin ton rekolte beklendiğini dile getirdi. Konuşmaların ardından biçerdöverlere binen protokol üyeleri, mısır ekili alanlarda ilk hasadı yaptı.