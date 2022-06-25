Bakan Soylu: "Yangın alanına sivil vatandaşlarımızı sokmadık" - Haberler

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Bakan Soylu: "Yangın alanına sivil vatandaşlarımızı sokmadık"

AA - Bekir Bektaş - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki yangın sahasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu (5)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki yangın sahasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu (5)

AA / Bekir Bektaş - Güncel

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