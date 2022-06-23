Bakan Kirişci: "Şu an itibariyle çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz" - Haberler

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Bakan Kirişci: "Şu an itibariyle çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz"

AA - Bekir Bektaş - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

AA / Bekir Bektaş - Güncel

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