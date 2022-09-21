Bakan Kirişci: "(Helikopter kazası) Kazanın nasıl olduğuna ve sebebinin ne olduğuna dair şu anda herhangi bir bilgi yok"
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Denizli'deki helikopter kazasına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Denizli'deki helikopter kazasına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel