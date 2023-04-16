Bakan Kirişci: Hayvan pazarlarını önümüzdeki günlerde açacağız

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye genelinde tespit edilen şap hastalığı SAT-2 varyantı nedeniyle 9 Mart tarihinde ülke genelinde kapatılan hayvan pazarlarıyla ilgili olarak, "Aşının etkisi ile burada görülen hastalığın artık sönümlenme noktasına geldiği, mihraplardaki bu...

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye genelinde tespit edilen şap hastalığı SAT-2 varyantı nedeniyle 9 Mart tarihinde ülke genelinde kapatılan hayvan pazarlarıyla ilgili olarak, "Aşının etkisi ile burada görülen hastalığın artık sönümlenme noktasına geldiği, mihraplardaki bu yaygınlığın artık kontrol altına alındığını önümüzdeki günlerde de inşallah bu yasağı kaldıracağımızı belirtmek isterim. Yani hayvan hareketlerimiz inşallah kısa süre sonra kamuoyuna yapacağımız açıklamalarla bunlarda serbest hale gelecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 494 milyon liraya ihalesi yapılan Kars Atıksu Arıtma Tesisinin temel atma törenine katılmak üzere uçakla sabah saatlerinde Kars'a geldi. Harakani Havalimanında Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve DSİ 24'ncü Bölge Müdürü Şükrü Baysal ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Kirişçi daha sonra Kars Kalesi eteklerinde bulunan Bedesten bölgesindeki temel atma törenine katıldı.

Bakan Kirişci ve beraberindekiler daha sonra kara yolu ile Ardahan'a hareket etti.