Bakan Kirişci: Gençlik bizim her şeyimizTARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Almanya ve Yunanistan'daki Türk gençlerini Türkiye'deki akranları ile bir araya getirmeyi hedefleyen 'Kültür Kuşağı' programında yaptığı konuşmada, "Gençlik bizim geleceğimiz. Gençlik bizim her şeyimiz" dedi.

Bakan Kirişci: Gençlik bizim her şeyimiz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Almanya ve Yunanistan'daki Türk gençlerini Türkiye'deki akranları ile bir araya getirmeyi hedefleyen 'Kültür Kuşağı' programında yaptığı konuşmada, "Gençlik bizim geleceğimiz. Gençlik bizim her şeyimiz" dedi.

?Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu Mektebi Derneği'nin düzenlendiği, Almanya ve Yunanistan'daki Türk gençlerini Türkiye'deki akranları ile bir araya getirmeyi hedefleyen 'Kültür Kuşağı' programına katıldı. Milli Kütüphane toplantı salonunda gerçekleşen programa, Bakan Kirişci'nin yanı sıra Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı Hakan Tanrıöver ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü katıldı. Programda, Almanya ve Yunanistan'dan gelen öğrencilerin yanı sıra, Ordu, Sinop ve Van'dan gelen öğretmen ve öğrenciler de yer aldı.

Bakan Kirişci'nin konuşmasının ardından Büyükelçi Ömüraliyev, Prof. Dr. Sami Güçlü'ye plaket takdim etti. Güçlü ise Ömüraliyev'e Anadolu Mektebi öğrencilerinin panellerde yaptığı konuşmalardan oluşan kitap hediye etti. Sonrasında protokol üyeleri, panele konuşmacı olarak katılan öğrencilere katılım plaketi takdim etti. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.