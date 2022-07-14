Bakan Kirişci: "(Gece görev yapabilen helikopterler) Bu helikopterlerin etkinliklerini görerek yol alacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça Orman İşletme Şefliğinde orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: "(Gece görev yapabilen helikopterler) Bu helikopterlerin etkinliklerini görerek yol alacağız. Her ne kadar bunlardan 10 tane şu anda envanterimizde bulunuyor olsa bile"