Bakan Kirişci: Elektrik borcu olan üreticilere 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı getirildi (3)

KİRİŞCİ VE YILDIRIM, ÇİFTÇİ BULUŞMASI PROGRAMINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Dikili'deki temel atma töreninin ardından Bayburtlu Hasan Şentürk Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra 'Çiftçi Buluşması' programına katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, program kapsamında temeli atılan Dikili OSB ile ilgili bilgi verdi. Bakan Kirişci, "Malumunuz gelecek yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü. 2023 bizim için kritik öneme sahip. Biz 2023 ile başlayan yeni yüzyılı Türkiye yüzyılı olarak tanımlıyoruz. Türkiye, sözünü, sohbetini dinlemek isteyenlerin sayısının her geçen gün arttığı yeni bir döneme giriyor. Bunu tahıl koridorunda gördük. Malumunuz iki ülke Rusya ve Ukrayna hububatın yüzde 28'inin dış ticarete konu olacak şekilde elinde tutan tekel ülkeler. Savaş nedeniyle tıkanan süreci aşan ülke Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Bu aslında millet olarak ne kadar onur duysak az diyebileceğimiz bir husustur. Savaş başladığında 'Biz bu ülkelerin birini diğerine tercih etmeyiz' söylemi ve eylemiyle bunu davranışlarına yansıtan bir Cumhurbaşkanımız ve devletimiz var. Dün itibarıyla 25 tane gemi geçti ve buradan 625 bin ton hububat çıktı. Hızla miktarı da artacak. Gıdanın ve tarımın bu kadar önemli olduğu dönemde biz de bu yeni yüzyılımıza altlık oluşturacak şekilde çalışmalarımıza başladık. Şu anda bizim destekleme modelimiz 65 kalemden oluşuyor. 130'un üzerinde desteklememiz var" dedi.

Hande NAYMAN/İZMİR,