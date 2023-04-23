Bakan Kirişci'den '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' mesajı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 23 Nisan 1920'nin, varlığına kastedilen aziz Türk milletinin esaret zincirlerini kırdığını tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirterek, "Dünyada, parlamentosunun bağımsızlık savaşını yönettiği ve başarıya ulaştırdığı tek millet olmanın gururunu yaşıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 23 Nisan 1920'nin, varlığına kastedilen aziz Türk milletinin esaret zincirlerini kırdığını tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirterek, "Dünyada, parlamentosunun bağımsızlık savaşını yönettiği ve başarıya ulaştırdığı tek millet olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kirişci, yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 103. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Tarihte önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan 1920'nin, varlığına kastedilen aziz Türk milletinin esaret zincirlerini kırdığını tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirten Kirişci, şunları ifade etti:

"Meclisimiz, milli iradeden aldığı güçle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bağımsızlık mücadelemizi başarıya taşımış ve ardından Cumhuriyet'imizi kurmuştur. Dünyada, parlamentosunun bağımsızlık savaşını yönettiği ve başarıya ulaştırdığı tek millet olmanın hep birlikte gururunu yaşıyoruz. Son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında saldırıya uğrayan Gazi Meclisimiz, ülkemize ve millet iradesine yönelik tüm saldırılara karşı bir kez daha sarsılmaz bir duruş ortaya koymuştur."

Kirişci, 23 Nisan'ın Atatürk tarafından geleceğin teminatı çocuklara armağan edilmesinin bugünün anlamını daha da pekiştirdiğini bildirdi.

Türkiye Yüzyılı'na adım atılan bu dönemde çocuklara güvendiklerini vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Onlardan aldığımız enerjiyle daha müreffeh bir ülke bırakmak ve Türkiye Yüzyılı'nda dünyanın öncü ülkelerinden olmak için çalışıyoruz. Bu vesileyle TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklalimizi ve istikbalimizi borçlu olduğumuz bütün kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyor, geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve tüm milletimizin bayramını en kalbi duygularla kutluyorum."