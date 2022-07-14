Bakan Kirişci: "(Datça'daki orman yangını) Vatandaşın zararının ziyanının tazmini konusu gerçekleştirilecektir" Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça Orman İşletme Şefliğinde orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça Orman İşletme Şefliğinde orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. (2) "Zarar ziyanlar, tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra devletimiz her zaman olduğu gibi AFAD üzerinden olanları AFAD, diğerlerini de Cumhurbaşkanlığımız aracılığıyla bu ödemeler vatandaşın zararının ziyanının tazmini konusu gerçekleştirilecektir" AA / Oktay Özden - Güncel Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci AFAD Güncel Haberler

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