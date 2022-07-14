Bakan Kirişci: "(Datça'daki orman yangını) Vatandaşın zararının ziyanının tazmini konusu gerçekleştirilecektir" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kirişci: "(Datça'daki orman yangını) Vatandaşın zararının ziyanının tazmini konusu gerçekleştirilecektir"

AA - Oktay Özden - Güncel
 - Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça Orman İşletme Şefliğinde orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça Orman İşletme Şefliğinde orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

"Zarar ziyanlar, tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra devletimiz her zaman olduğu gibi AFAD üzerinden olanları AFAD, diğerlerini de Cumhurbaşkanlığımız aracılığıyla bu ödemeler vatandaşın zararının ziyanının tazmini konusu gerçekleştirilecektir"

AA / Oktay Özden - Güncel

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title