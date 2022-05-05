Bakan Kirişci: "Desteklemeler konusunda sektör ile bir ve beraber olacağız" - Haberler

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Bakan Kirişci: "Desteklemeler konusunda sektör ile bir ve beraber olacağız"

AA - Numan Erölmez - Güncel
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Bayındır 23. Uluslararası Çiçek Festivali Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye hediye takdimi Toplu fotoğraf çekimi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İzmir'de "Bayındır 23. Uluslararası Çiçek Festivali"nde konuştu.

İZMİR (AA) - Bayındır 23. Uluslararası Çiçek Festivali

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye hediye takdimi

Toplu fotoğraf çekimi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İzmir'de "Bayındır 23. Uluslararası Çiçek Festivali"nde konuştu.

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AA / Numan Erölmez - Güncel

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