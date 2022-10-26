Bakan Kirişci: "Biz su fakiri bir ülke değilsek bile su zengini bir ülke de değiliz"
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Teslimi yapılan müteharrik karoserli kamyonlar Tören alanı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Hediye takdimi Dua edilmesi ve kurdele kesimi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin araçlara binmesi Teslimi yapılan müteharrik karoserli kamyonlar ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı...
Teslimi yapılan müteharrik karoserli kamyonlar
Tören alanı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması
Hediye takdimi
Dua edilmesi ve kurdele kesimi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin araçlara binmesi
Teslimi yapılan müteharrik karoserli kamyonlar ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, DSİ Genel Müdürlüğünün makine parkını güçlendirmek maksadıyla alınan 60 müteharrik karoserli kamyon teslim töreninde konuştu.
Kaynak: AA / Güncel