Haber : Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ertelendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ertelendi

 - Güncelleme:
Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ertelendi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 17 Eylül'de yapılacak Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'nın ertelendiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 17 Eylül'de yapılacak Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'nın ertelendiğini bildirdi.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından, Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kirişci, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, yoğun taleplerinize karşılıksız kalamazdık. 17 Eylül'de yapılacak Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ertelenmiştir. Yeni sınav takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Hepinize başarılar diliyorum."

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Güncel

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Eylül Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title