Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ertelendi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 17 Eylül'de yapılacak Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'nın ertelendiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 17 Eylül'de yapılacak Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'nın ertelendiğini bildirdi. Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından, Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Kirişci, paylaşımında şunları kaydetti: "Sevgili gençler, yoğun taleplerinize karşılıksız kalamazdık. 17 Eylül'de yapılacak Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ertelenmiştir. Yeni sınav takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Hepinize başarılar diliyorum." Güncel AA / Deniz Çiçek Palabıyık Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Eylül Ekonomi Güncel Haberler

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