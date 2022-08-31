İSTANBUL-(BAKAN KİRİŞCİ: BALIKÇI KARDEŞLERİMİZE ZİRAAT BANKASI İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRACAKTIR

SU Ürünleri Av Sezonu Açılış Programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Akaryakıtla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini henüz almadık ama şunu açık yüreklilikle söylüyorum.

SU Ürünleri Av Sezonu Açılış Programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Akaryakıtla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini henüz almadık ama şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Her zaman, her daim yanınızda olmuş saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın yine talimatlarıyla, bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankamız bir işletme kredisi kullandıracaktır. Buna da yarından itibaren başlayacaktır" dedi.

Sarıyer'deki Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı gerçekleşti. Programa Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı. Konuşmaların ardından kalkan, levrek ve çipura balıkları denize bırakıldı ve vatandaşlara da balık dağıtıldı. Bunun yanı sıra İlker Yılmaz isimli balıkçı gemisinin de açılışı yapıldı.

"AVRUPANIN EN GÜÇLÜ BALIKÇILIK FİLOSUNA SAHİP ÜLKELERİNDEN BİRİYİZ"

Bakan Kirişci yaptığı konuşmada, denizlerin korunması ve balıkçılara sağladıkları desteklerden bahsetti. Kirişci, "Su ürünleri sektöründe 18 bin 476 adet balıkçı gemisi ile Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerinden biriyiz. Yetiştiricilik sektöründe 2 bin 223 tesisimiz var. Avrupa'nın en modern 281 adet su ürünleri işleme tesisine sahibiz ve AB ülkeleri arasında en çok üretim yapan ülkeyiz. 250 bin vatandaşımızın istihdam edildiği sektörümüz, sizlerin sayesinde büyüyor, gelişiyor" şeklinde konuştu.

"2023 YILI HEDEFİMİZ 2 MİLYAR DOLAR"

"2023'TE BALIKLANDIRMA MİKTARINI 100 MİLYONA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ "

BALIKÇILARA ZİRAAT BANKASINDAN İŞLETME KREDİSİ

Gırgır ve trol ağları ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan 2022'de başlayan av yasakları, 00.00 itibariyle son bulacak.