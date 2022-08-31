İSTANBUL-(BAKAN KİRİŞCİ: BALIKÇI KARDEŞLERİMİZE ZİRAAT BANKASI İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRACAKTIR
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SU Ürünleri Av Sezonu Açılış Programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Akaryakıtla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini henüz almadık ama şunu açık yüreklilikle söylüyorum.
SU Ürünleri Av Sezonu Açılış Programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Akaryakıtla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini henüz almadık ama şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Her zaman, her daim yanınızda olmuş saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın yine talimatlarıyla, bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankamız bir işletme kredisi kullandıracaktır. Buna da yarından itibaren başlayacaktır" dedi.
Sarıyer'deki Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı gerçekleşti. Programa Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı. Konuşmaların ardından kalkan, levrek ve çipura balıkları denize bırakıldı ve vatandaşlara da balık dağıtıldı. Bunun yanı sıra İlker Yılmaz isimli balıkçı gemisinin de açılışı yapıldı.
"AVRUPANIN EN GÜÇLÜ BALIKÇILIK FİLOSUNA SAHİP ÜLKELERİNDEN BİRİYİZ"
Bakan Kirişci yaptığı konuşmada, denizlerin korunması ve balıkçılara sağladıkları desteklerden bahsetti. Kirişci, "Su ürünleri sektöründe 18 bin 476 adet balıkçı gemisi ile Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerinden biriyiz. Yetiştiricilik sektöründe 2 bin 223 tesisimiz var. Avrupa'nın en modern 281 adet su ürünleri işleme tesisine sahibiz ve AB ülkeleri arasında en çok üretim yapan ülkeyiz. 250 bin vatandaşımızın istihdam edildiği sektörümüz, sizlerin sayesinde büyüyor, gelişiyor" şeklinde konuştu.
"2023 YILI HEDEFİMİZ 2 MİLYAR DOLAR"Kirişci, "Geçen yıl su ürünleri ihracatımız 1,4 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. İthalatımız da bulunmaktadır ama ithalatımız 200 milyon dolar düzeyinde kalmış ve 1.2 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir sektör pozisyonundayız. 2022 yılı ihracatımızın 1,5 milyar dolar olmasını bekliyoruz. 2023 yılı ihracat hedefimiz 2 milyar dolara, emin adımlarla ilerlemektir" diye konuştu. Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde imzalanan balıkçılık anlaşmalarına da değinerek, Türk balıkçıların kendi sularında avlanan balık miktarının en az 3 katını, yani yaklaşık 1 milyon ton balığı uluslararası sularda, okyanuslarda avladığını belirtti.
"2023'TE BALIKLANDIRMA MİKTARINI 100 MİLYONA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ "Bakan Kirişci, yeni hizmete alınan Su Ürünleri Gen Bankası ile genetik materyalleri muhafaza ettiklerini de ifade etti. Kirişci, "2022 yılı sonunda her bir vatandaşımız için birer adet olmak üzere yaklaşık 84 milyon yavru balığı su kaynaklarına bırakmış olacağız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır şekilde, balıklandırma miktarını 2023'te 100 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz. Balıkçılığın sürdürülebilirliği için koşullarımızı gözeten bir şekilde dünya standardı uygulamalarını yürütmekte kararlıyız" dedi.
BALIKÇILARA ZİRAAT BANKASINDAN İŞLETME KREDİSİBalıkçıların akaryakıtla ilgili sorunlarına da değinen Kirişci, "Bugün gelinen noktada doğalgaz 3 bin 700 dolara ulaşmış durumdadır. Bu şu anki piyasa fiyatıdır. En son nereyi göreceği kimsenin kestiremediği durumdur. Doğalgaz başta olmak üzere enerjimizi bunun üzerinden değerlendirecek olursak ülke olarak ve dünya ülkeleri olarak çok dikkat etmemiz gerekir. Akaryakıtla ilgili Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini henüz almadık. Her zaman yanınızda olmuş Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bugünkü politika faizi olan yüzde 13 buçuk üzerinden Ziraat Bankamız bir işletme kredisi kullandıracaktır. Buna da yarından itibaren başlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Gırgır ve trol ağları ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan 2022'de başlayan av yasakları, 00.00 itibariyle son bulacak.