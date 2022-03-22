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Son dakika... Bakan Kirişci, bakanlıkta görev yapacak 5 bin 64 yeni personel alınacağını duyurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika... Bakan Kirişci, bakanlıkta görev yapacak 5 bin 64 yeni personel alınacağını duyurdu

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, bakanlık bünyesinde görev yapacak 5 bin 64 yeni personelin istihdam edileceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, bakanlık bünyesinde görev yapacak 5 bin 64 yeni personelin istihdam edileceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bakanlıkta görev yapmak üzere gerçekleştirecekleri 5 bin 64 kişilik yeni istihdamın Türkiye'ye ve gençlere hayırlı olmasını diledi.

Bakan Kirişci'nin yaptığı paylaşımda yer verilen infografiğe göre bakanlığa, 2 bin 560 Orman Muhafaza Memuru, bin 447 Mühendis, 392 Veteriner Hekim, 196 Destek Personeli, 182 Büro Personeli, 100 koruma Güvenlik Görevlisi, 50 Bekçi, 24 Avukat, 23 Laborant, 23 Biyolog, 23 Diğer Teknik Hizmet Personeli, 12 Pilot, 10 Tekniker, 10 Sağlık Teknikeri, 6 Teknisyen ve 6 Helikopter Makinisti alınacak.

(Mustafa Cenik/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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