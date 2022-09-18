Bakan Kirişci, av koruma ve kontrol görevlisi Mehmet Ali Koşar'ın ailesini ziyaret etti Güncel Haberler Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, hayatını kaybeden DKMP görevlisinin ailesine ziyaret etmesi Bakan Kirişci'nin karşılanması Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin ailesine başsağlığı dilemesi Bakan Kirişci'nin yaralı DKMP görevlisi Mehmet Ali Koşar ile sohbet etmesi HATAY - Tarım ve Orman Bakanı... Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, hayatını kaybeden DKMP görevlisinin ailesine ziyaret etmesi Bakan Kirişci'nin karşılanması Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin ailesine başsağlığı dilemesi Bakan Kirişci'nin yaralı DKMP görevlisi Mehmet Ali Koşar ile sohbet etmesi HATAY - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, merkez Antakya ilçesinde hizmete giren Hatay Orman Bölge Müdürlüğü binasının açılış törenine katıldı. Hayatını kaybeden DKMP görevlisinin ailesine ziyaret Bakan Kirişci, açılış programının ardından Defne ilçesinde 11 Eylül'de, izinsiz avlanan kişilerin tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybeden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi'nde av koruma ve kontrol görevlisi Mehmet Ali Koşar'ın merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'ndeki ailesinin evini ziyaret etti. Kirişci, burada Koşar'ın ailesine taziyelerini iletti, başsağlığı temennisinde bulundu. Güncel Kaynak: AA / Salim Taş Bekir Pakdemirli Antakya Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Kirişci, av koruma ve kontrol görevlisi Mehmet Ali Koşar'ın ailesini ziyaret etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.