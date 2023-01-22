Bakan Kirişci, Almanya'da küresel gıda krizini değerlendirdi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gıda krizi gibi küresel sorunların tek taraflı bir anlayışla çözülemeyeceğini belirterek, "Küresel sorunların çözümü de küresel çözümlerden geçer." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gıda krizi gibi küresel sorunların tek taraflı bir anlayışla çözülemeyeceğini belirterek, "Küresel sorunların çözümü de küresel çözümlerden geçer." dedi.

Bakan Kirişci, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 15. Dünya Gıda ve Tarım Forumu'nun ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Gıda krizi gibi küresel sorunların tek taraflı bir anlayışla çözülemeyeceğini vurgulayan Bakan Kirişci, şunları söyledi:

"Küresel sorunların çözümü de küresel çözümlerden geçer. Eğer bir sorun küresel ise o küreseli oluşturan bütün unsurların bir araya gelip bir ortaklaşa çözüm önermeleri gerekir bu çözümün olmadığını görüyoruz. Hala daha milyar denilebilecek bir mertebede insanlar aç ve açıkta ise ve sağlıklı gıdalara erişim konusunda güçlük çekiyor ise bu tamamı ile dünyanın da çifte standardını ortaya koymaktadır. Buralarda yapılan konuşmaların retorikten öteye geçip uygulamaya mutlaka dönüştürülmesi gerekir."

Türkiye'nin gıda konusunda yaptığı yardımları herkesin bildiğini ve bu manada dünyada başat ülke denilebilecek durumda olduğunu belirten Kirişci, "Bu tahıl koridoru meselesinde de, Vladimir Putin'in, 'ben bedava buğday vereceğim, bedelsiz buğday vereceğim, tahıl vereceğim' dediğinde biz de Cumhurbaşkanımız aracılığıyla Putin'e 'siz bunları verin biz de ülkemizin özellikle un, bulgur makarna gibi sanayimizdeki atıl kapasitelerimizi bu tür ürünleri üretmek üzere sizden aldığımız buğdayı alır, tahılı alır, bunları işler ve daha sonra da işlenmiş ürün olarak bu ülkelere biz de bedava veririz' diye bir taahhüdümüz oldu. Mesela bu önemli bir girişim. Yine Türkiye'ye yakışan, Türkiye'nin geçmişte yaptıkları ile örtüşen, onun devamı niteliğinde oldukça anlamlı ve doğru bir girişim." ifadelerini kullandı.

Daha önceleri katıldığı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Tarım Bakanları toplantılarında da öyle kayda değer bir çözüme gidilemediğini aktaran Bakan Kirişci, insanların 21. yüzyılda hala açlıkla, kıtlıkla, yoklukla imtihan edilmemesi; feryatlarının, acılarının mutlaka dindirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kirişci, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin 15. Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldığını bildirerek, şöyle devam etti:

"Konferansta en önemli açıklama Zelenskiy'nin yaptığı açıklamaydı. Çünkü Zelenskiy bütün katılımcıların hazır bulunduğu o salonda video konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanımızın bizzat ismini, ülkemizin ismini zikretti. Ülkemizin tahıl koridoruna sağlamış olduğu katkı ve bizim oradaki etkimizi ortaya koymuş oldu. Yine bu çerçevede özellikle açık yüreklilikle teşekkürlerini dile getiren İspanya'nın tarım bakanı vardı. Bu arkadaşımız da, yine tahıl koridoruyla ilgili girişimlerimizi takdir eden ifadeleri kullandı."

Türkiye'nin tahıl koridoru girişiminin Ukrayna'dan tahıl ürünlerini ithal eden ülkelerde bir rahatlamayı beraberinde getirdiğini aktaran Kirişci, "Temennimiz Türkiye'nin bu yürütmüş olduğu lider diplomasinin ardından tarafların bir masanın etrafında oturup barışın sağlanması ve savaşın sona ermesi, bir daha da bu coğrafyada bir daha bu tür hadiselerin yaşanmaması yönündedir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın, Türkiye'nin en önemli ticari partneri olduğunu hatırlatan Bakan Kirişci, temennisinin iki ülke arasında 45 milyar dolar olan ticaret hacminin 50 milyar dolara çıkarılması olduğunu söyledi.

Kirişci, Almanya'da Türk vatandaşlarıyla buluştuklarını, vatandaşların taleplerini ve beklentilerini değerlendirme fırsatı bulduklarını da kaydetti.

Bakan Kirişci, Türkiye'nin 2024-2026 arasında Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı'na (Cop 16) ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, Berlin'deki konferansa katılan tüm mevkidaşlarını şimdiden bu konferans için Türkiye'ye davet ettiğini sözlerine ekledi.