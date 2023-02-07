Bakan Kirişci, Adana'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu: (1)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından bölgedeki 110 baraj ve 30 göletteki duruma ilişkin, "Toplam 79 tesis bu manada incelendi. Tehlike arz edebileceğini düşündüğümüz için bu tesislere öncelik verdik. Geri kalanını da aynı şekilde inceleyeceğiz ama bu 79 tesisin 72'sinde hiçbir problem yok, 7 tesisi ise biraz daha takip etmemiz gerektiği konusunda teşkilat olarak bir düşünce geliştirmiş bulunuyoruz." dedi.

Kirişci, Adana'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Adana Valisi Süleyman Elban ile yaptığı açıklamada, ülkenin 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle yüzyılın en büyük depremlerinden birini yaşadığını söyledi.

Devlet Su İşleri tesislerinin depremden zarar görmemesinin önem arz ettiğini belirten Kirişci, bölgede 140 tesisin yer aldığını bildirdi.

Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"Bu bölge Adana Bölge Müdürlüğü olarak söylüyorum. Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan oluşan bölge müdürlüklerimiz. Bunların kendi görev alanları içerisinde yakın çevrede de olsa bu baraj ve göletlerin bir tehlike oluşturup oluşturmadığını da inceleme yoluna gittik. Bu çerçevede de bu 140 adet tesis ki bunların 110'u baraj, 30'u da gölet. Bu barajlardan 15'i de özel sektöre ait. Bu kısmını EÜAŞ ile işbirliği yaparak, onlardan aldığımız bilgiler üzerinden hareket ederek barajlarımızın durumunu değerlendirme imkanı bulduk. Toplam 79 tesis bu manada incelendi. Tehlike arz edebileceğini düşündüğümüz için bu tesislere öncelik verdik. Geri kalanını da aynı şekilde inceleyeceğiz ama bu 79 tesisin 72'sinde hiçbir problem yok, 7 tesisi ise biraz daha takip etmemiz gerektiği konusunda teşkilat olarak bir düşünce geliştirmiş bulunuyoruz."

Bakan Kirişci, Adana'daki özellikle Seyhan ve Çatalan barajlarıyla ilgili herhangi bir sorunun olmadığını dile getirdi.

(Sürecek)