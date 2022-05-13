Bakan Kirişci: '3 Milyar 176 Milyon TL'lik Tarımsal Destekleme Ödemelerine Bugün Başlıyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerinin bugün yatırılacağını açıkladı. Kirişci, "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yağlı tohumluk bitkiler, katı organik gübre, kırsal kalkınma, sertifikalı tohum üretim, hububat-baklagil ve dane mısır destekleri ile hayvan gen kaynakları desteğinin ödeneceğini bildirdi.

DESTEKLERİN ÖDEME TAKVİMLERİ

Kirişci'nin "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" notuyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; yağlı tohumlu bitkiler desteği ödemeleri 3 dilim, katı organik gübre desteği ödemeleri ise 2 dilim halinde yapılacak.

Üreticilerin hesaplarına yatırılacak olan ürün bazlı ödemeler şöyle:

"Yağlı tohumluk bitkiler desteği (pamuk, ayçiçeği, kanola, aspir): 2 milyar 963 milyon 2 bin 192 TL.

Katı organik gübre desteği: 195 milyon 77 bin 205 TL.

Kırsal kalkınma desteği: 8 milyon 900 bin 947 TL.

Sertifikalı tohum üretim desteği: 6 milyon 308 bin 817 TL.

Hububat baklagil ve dane mısır desteği: 2 milyon 13 bin 346 TL.

Hayvan gen kaynakları desteği: 1 milyon 347 bin 785 TL."