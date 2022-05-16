Bakan Kirişci, 2022 Yılı Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (2) - Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İHA'ların, yeşil vatanı korumada da çok büyük bir görev ifa ettiğini belirterek, "İHA'larda kullanılan termal kameralar sayesinde yangın çıkma ihtimali olan noktalar önceden tespit ediliyor ve meteorolojiden alınan verilerle entegre edilerek müdahale planı hazırlanıyor. Yangın uzmanlarının yönlendirmesiyle orman teşkilatımız bu noktalara hızlıca müdahale ediyor. Türkiye, orman yangınlarını gözetlemede ilk İHA kullanan ülkedir." dedi.

Kirişci, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü'nde 2022 Yılı Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

Orman yangınlarıyla mücadelenin ana prensibinin erken müdahale olduğunu vurgulayan Kirişci, "Bunun da temelinde, 'potansiyel yangınlara ilişkin erken haber almak gerekir' diye bilinmesinin yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu durum bize orman yangınlarına karşı erken uyarı sistemlerimizi güçlendirmemiz gerektiğini göstermiştir." dedi.

Kirişci, son 20 yılda kademeli şekilde dünyadaki en yeni teknolojileri kullanıp orman yangınlarıyla mücadelede birçok başarıya imza attıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sizlere kullandığımız, çoğunluğu yerli ve milli olan bu teknolojileri tanıtmak istiyorum. Öncelikle milli gurumuz olan İHA'lar, yeşil vatanımızı korumada da çok büyük bir görev ifa ediyor. İHA'larda kullanılan termal kameralar sayesinde yangın çıkma ihtimali olan noktalar önceden tespit ediliyor ve meteorolojiden alınan verilerle entegre edilerek müdahale planı hazırlanıyor. Yangın uzmanlarının yönlendirmesiyle orman teşkilatımız bu noktalara hızlıca müdahale ediyor. Türkiye, orman yangınlarını gözetlemede ilk İHA kullanan ülkedir. Bu da ülke olarak iftihar etmemiz gereken, önemsememiz ve üzerinde durmamız gereken bir husustur. Yangınla mücadelede kullandığımız bir diğer teknoloji ise akıllı yangın gözetleme kuleleridir. Bu teknolojiyi etkin bir şekilde kullandığımızı belirtmek istiyorum. Yapay zekanın kullanıldığı bu insansız kuleler, yangınları uzaktan algılayarak yangın yönetim merkezine aktarmaktadır. Ekipler, bu veriler ışığında hızlıca o noktaya hareket ediyor ve yangını söndürmektedir."

"Her bir vatandaşımız kendisini gönüllü bir orman bekçisi olarak görsün"

Son aylarda üzerinde çalışılan yangın karar sisteminin de yangınlara daha doğru şekilde müdahale imkanı sunduğunu belirten Kirişci, "Bu da bizim teknolojiyi kullanmada üçüncü bölüm olarak ifade edebileceğimiz bir husustur. Bu sistem sayesinde yangının seyri takip ediliyor ve muhtemel risk altındaki yerleşim yerleri önceden tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanıyor." dedi.

Yangınla mücadelede kullanılan hava ve kara araçlarının merkezde bulunan araç takip sistemiyle 24 saat boyunca takip edildiğini, bu takibin pek çok hususun anlık olarak görülebilmesini sağladığını aktaran Kirişci, "Yangın koordinatları, arazözlerdeki navigasyon cihazlarına gönderiliyor ve ekipler hızlıca müdahale ediyor. Araç takip sistemiyle aynı zamanda yangına müdahalede kullandığımız göletlerin doluluk oranını da kontrol ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kirişci, orman yangınlarının çıkış nedeninin yüzde 88 oranında insan kaynaklı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buradaki kritik konu, vatandaşımızın bizatihi kendisidir, bilinçlendirilmesidir, burada bir farkındalığın mutlaka sağlanmasıdır. İstatistikler, bize yangınların çıkış nedeni olarak tarla faaliyetleri ki bunun özellikle anız yangını, bahçe temizliği gibi veya piknik ve çoban ateşi, çöplerin yakılması ve eski enerji nakil hatlarındaki arızalar olduğu yönünde elimizde bilgiler de mevcut. Demek ki insanların ormanları korumadaki hassasiyeti, büyük felaketlerin önüne geçmemizde önemli bir etkendir. Orman yangınlarını önlemek sadece orman teşkilatının değil, hepimizin vatandaşlık görevidir. Ormanlara dinlenme ve eğlenme maksadıyla giden vatandaşlarımıza sizler üzerinden çağrıda bulunmak istiyorum; lütfen, her bir vatandaşımız kendisini gönüllü bir orman bekçisi olarak görsün, yangına sebebiyet verecek her türlü durumdan kaçınsın. Ayrıca, ormanlara zarar verecek girişimleri fark ettiğinde ilgili makamlara haber versin."

Toplantının açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki de yaklaşık 2 asra yaklaşan tarihi geçmişiyle Orman Genel Müdürlüğünün 2022'de de ormanların korunması, geliştirilmesi, orman yangınları konusundaki farkındalığın oluşturulması konusundaki çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Bugün Genel Müdürlüğün yangın sezonuna ilişkin hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgi sunacaklarını aktaran Tiryaki, şunları kaydetti:

"Özellikle geçen yıl iklim değişikliğine bağlı olarak küresel ısınma nedeniyle yaşanan durum sadece ülkemizde değil, ABD başta olmak üzere, Avrupa'nın birçok ülkesinde bu yangınlar görüldü. Kaybedilen ormanlık alan miktarlarına bakılınca gerçekten içimizi sızlatan milyonlarca hektarlık bir alanda bu yangınlar gerçekleşti. Hem ekosistem hem insan yaşamı için gerçekten üzücü olan bu durum karşısında Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmaları sizlerle bugün buluşturacağız. Bu durumu bertaraf etmek, bu yangınlara karşı tedbir almak için Sayın Bakanımızın talimatlarıyla yapılan çalışmalarda bugün geldiğimiz noktayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Özellikle bu yıl oluşturulan Ulusal Orman Yangınları Acil Durum Planı çerçevesinde sadece Genel Müdürlüğümüz değil, AFAD, Devlet Su İşleri, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kamu kurumlarının envanterindeki uçak, helikopter, arazöz ve iş makinası rezerv gücünü de dahil ederek bu yıldan itibaren orman yangınlarında aktif olarak kullanılmalarıyla ilgili yapılan çalışmaları paylaşacağız."

(Bitti)