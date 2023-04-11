Bakan Kasapoğlu, yerli ve milli otomobil Togg ile Ankara trafiğinde

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u teslim almasının ardından trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi. Kasapoğlu, Bahçelievler 7'nci Cadde'de karşılaştığı vatandaşlarla Togg hakkında sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu, Togg'u kullanırken kaydedilen görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Makam aracı Togg ile ilk kez trafiğe çıkan Bakan Kasapoğlu, Ankara Bahçelievler'e kadar otomobili kullandı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Togg'u yakından inceleyenlere 'Beğendiniz mi?' diye soran Bakan Kasapoğlu, otomobilin millete ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Togg'un önünde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. (DHA)