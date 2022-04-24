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Bakan Kasapoğlu yeni yurt sözünü yerine getirdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciye verdiği yurt sözünü yerine getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciye verdiği yurt sözünü yerine getirdi.

Ankara'da bulunan Cebeci Öğrenci Yurdu, yıkılarak yeniden yapıldı. Bakan Kasapoğlu, yurt yıkılmadan önce, Ankara Üniversitesi'nde öğrenim gören ve yurtta kalan bir öğrenciye yurdu yeniden yapacakları sözünü vermişti. Cebeci Site Yurdu'nun açılmasıyla birlikte Bakan Kasapoğlu ile bir araya gelen öğrenci Zeynep Şahin, Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerini iletti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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